Укус клеща может вызывать пожизненную аллергию на красное мясо

Доктора предупреждают об еще одной причине избегать укусов клещей - они могут вызывать потенциально смертельную, пожизненную аллергию на красное мясо: говядину, баранину, свинину и оленину.

Это предупреждение было опубликовано в журнале “Вестник Аллергии, Астмы и Иммунологии”, в научной статье , посвященной относительно новому виду пищевой непереносимости - “мясной” аллергии. Эту аллергию вызывают укусы клещей - переносчиками сложной молекулы сахара - альфа-гал. Эта молекула содержится в организме животных, но отсутствует у людей. Цепочка ее передачи человеку традиционна и очень проста.

Кусая животное, клещи получают молекулу альфа-гал, которую в дальнейшем переносят в слюне и передают через укус человеку.

Интересно, что эту же молекулу мы получаем с каждым приемом в пищу красного мяса, без развития при этом аллергической реакции. Это происходит потому, что альфа-гал поступает в наш организм через желудочно-кишечный трак и проходит незамеченной иммунной системой.

Однако, если альфа-гал несколько раз поступает в кровоток, например при множественных укусах клеща-переносчика, то иммунная система воспринимает ее как инородную субстанцию и начинает вырабатывать огромное количество антител. В результате, когда в следующий раз человек употребляет мясо, а иногда даже просто вдыхает его запах, например, во время приготовления пищи, у него развивается тяжелая аллергическая реакция. Ее симптомы могут включать сыпь, боль в желудке, отек трахеи и даже анафилактический шок.

Без принятия экстренных мер, анафилаксия может приводить к серьезным проблемам со здоровьем и даже летальному исходу. В большинстве случаев опасные для жизни аллергические реакции возникают в течение нескольких минут после контакта с аллергеном. Однако, аллергия на мясо очень часто бывает отсрочена, и начинается лишь через 3-8 часов после еды.

Из-за низкой осведомленности как пациентов, так и докторов о существовании “мясной” аллергии, только у 20% пострадавших заболевание диагностируется корректно и своевременно

В настоящее время лечения от альфа-галльной аллергии не существует, поэтому, людям, страдающим от этого заболевания, необходима своевременная диагностика и полный отказ от красного мяса.