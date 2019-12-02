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Ухо 24-летнего мужчины превратилось в «инкубатор» для тараканов

24-летний мужчина из китайской провинции Гуандун жаловался на острую боль в ухе. Врачи пришли в ужас, когда обнаружили, что недуг мужчины был вызван десятком тараканов, вылупившихся в его слуховом канале.

Молодой мужчина, имя которого не разглашается, проснулся среди ночи с острой ушной болью и ощущением, что у него что-то «царапается и бегает внутри». Посветив фонариком в ухо мужчины, один из родственников заметил в его ушном канале нечто, похожее на насекомое. Уже на следующее утро мужчина был в кабинете у своего отоларинголога. Доктор Чжун Ицзинь подтвердил подозрения пациента, обнаружив в его ухе целое семейство тараканов-прусаков - 10 только что вылупившихся детенышей и огромную самку, которые бегали по ушному каналу . Как рассказал местным СМИ заместитель главного отоларинголога клиники, доктор Цзян Тэнсян, у пациента была привычка оставлять тарелку с остатками еды возле изголовья кровати, которая привлекла тараканов-прусаков, ведущих преимущественно ночной образ жизни. Пока мужчина спал, насекомые проникли в его ухо и стали использовать слуховой канал качестве импровизированного инкубатора.

По словам доктора Тэнсяна, пациент отделался малой кровью. Ведь обычно самки откладывают по 30-40 яиц в так называемую оотеку — коричневую капсулу размером около 8 мм, которую тараканы носят на себе в течение 14-35 дней, пока из яиц не вылупляются детеныши, которые отличаются от взрослых особей только отсутствием крыльев. 

Доктору удалось вытащить тараканов один за другим с помощью обычного пинцета. Мужчина получил незначительные травмы ушного канала и в тот же день был выписан домой.

Фото: Vostock-photo

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