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Учительница химии подожгла ученика, неудачно повторив популярный ютьюб-эксперимент с 5-долларовой купюрой

36-летняя Бриджит Блоу, учительница химии в средней школее американского штата Джорджия, попыталась повторить популярный ютьюб-эксперимент с демонстрацией горящей 5-долларовой купюры. Однако что-то пошло не так… Деньги не сгорели, а 16-летний ученик получил множественные ожоги третьей степени.

По признанию очевидцев, эксперимент с использованием 5-долларовой купюры, воды и спирта не задался с самого начала. Учительнице никак не удавалась поджечь смесь воды и спирта. Тогда пытливый педагог решила перенести эксперимент на следующий день, заменив обычай спирт на этиловый. Предварительно вымочив 5-долларовую купюру в спирте, Бриджит после ее подожгла и положила в стеклянный контейнер. Однако пламя показалось женщине недостаточно впечатляющим, и она решила добавить еще немного этанола. Этой роковой капли было достаточно, чтобы пламя вышло из под контроля и перекинулось на парту, за которой сидел Малаки Макфадден.

Учительница попыталась погасить полыхающее пламя водой, однако вместо этого по ошибке схватилась за банку со спиртом, что привело к необратимым последствиям. Малаки уже горел заживо. К тому времени, когда подоспели врачи скорой помощи, на парне от ожогов практически не осталось живого места. Ему понадобились множественные операции по пересадке кожи и несколько месяцев восстановления. Из-за полученных ожогов, он не может играть на своем любимом саксофоне и заниматься спортом.

В свое оправдание учительница заявила, что успешно проводила злополучный эксперимент на протяжении двух последних лет. Ситуация вышла из под контроля лишь из-за того, что бутылка с жидкостью была неправильно маркирована - вместо воды в ней был спирт.

Нерадивая учительница временно отстранена от должности и в настоящее время проходит принудительный тренинг по технике безопасности лабораторных экспериментов.

Тем временем, адвокат семьи пострадавшего ученика готовит документы для подачи искового заявления в суд, с требованиями денежной компенсации за причиненный вред здоровью и оплаты всех настоящих и будущих медицинских расходов подростка.

Фото: Vostock-photo Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!