Учитель спас подростка после остановки сердца в школе
17-летняя девушка из Манчестера страдает катехоламинергической полиморфной желудочковой тахикардией, редким для молодых людей наследственным нарушением сердечного ритма. Джесс уже окончила школу, но в марте 2020 года отправилась в свою старую школу, чтобы поздороваться с преподавателями. Во время посещения учреждения она рухнула на пол из-за остановки сердцебиения.
К счастью, она была с учителем, который знал о необычном диагнозе Хоус. Еще во время ее учебы в школе отец девушки предупреждал его о болезни дочери. Преподаватель смог сделать ей непрямой массаж сердца и использовать дефибриллятор до прибытия скорой помощи, что спасло Джесси жизнь.
EXCLUSIVE Teen saved by former teacher after she suffers cardiac arrest on school visithttps://t.co/l6smE2qbOp pic.twitter.com/LiaeUmVoYi— Daily Mirror (@DailyMirror) October 21, 2020
«Иногда меня шокирует мысль, что я чуть не умерла. Я просто сказала «Привет» и упала, — сообщила Джесс в интервью. — Приехала скорая помощь, вывезла меня из школы и реанимировала. Когда я проснулась, у меня была сильная боль — учитель пытался «завести» мое сердце и делал массаж, надавливая всем своим телом».
Подросток хочет привлечь внимание к своей редкой болезни и опровергнуть миф о том, что заболевания сердечно-сосудистой системы преимущественно встречаются только у пожилых людей. «Я знаю, что многие сердечные заболевания сразу же ассоциируются у людей с пожилыми людьми, — сказала она. — Я хочу, чтобы люди были внимательнее друг к другу и могли прийти на помощь в сложных ситуациях».
Фото: Pixabay.com
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