Учитель спас подростка после остановки сердца в школе

17-летняя девушка из Манчестера страдает катехоламинергической полиморфной желудочковой тахикардией, редким для молодых людей наследственным нарушением сердечного ритма. Джесс уже окончила школу, но в марте 2020 года отправилась в свою старую школу, чтобы поздороваться с преподавателями. Во время посещения учреждения она рухнула на пол из-за остановки сердцебиения.

К счастью, она была с учителем, который знал о необычном диагнозе Хоус. Еще во время ее учебы в школе отец девушки предупреждал его о болезни дочери. Преподаватель смог сделать ей непрямой массаж сердца и использовать дефибриллятор до прибытия скорой помощи, что спасло Джесси жизнь.