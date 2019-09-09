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33-летняя учительница родила ребенка прямо во время урока

33-летней учительнице средней школы, Линдси Агбалокву, до родов оставалось около двух недель, когда ко всеобщему изумлению женщина родила в самый разгар учебного дня прямо на школьной парковке. Стоит ли говорить, что эти роды стали полной неожиданностью как для всех участников происходящего, так и для самой матери...

В то утро Линдси Агбалокву не заметила ничего необычного, за исключением ощущения потягивания внизу живота, которое она ошибочно приняла за тренировочные схватки, свойственные женщинам на поздних сроках беременности. Ничего не подозревающая Агбалокву как обычно отправилась на работу.

Как позже молодая мама поделилась с порталом Yahoo Lifestyle, в середине второго урока она почувствовала нестерпимую резкую боль и попросила коллегу ее подменить. Однако уже спустившись на парковку, женщина поняла, что в роддом ехать слишком поздно, ребенок вот-вот появится на свет.

Одна из сотрудниц школы проявила находчивость и расстелила для Линдси спальный мешок прямо на земле, где женщина и стала дожидаться врачей скорой помощи.

Все время родов с Линдси находились завуч и директор школы, которые следуя телефонным инструкциям диспетчера службы 911 оказывали ей родовспомогательные услуги.

“На тот момент я испытывала такую сильную боль, что мне было совсем неважно, что эти люди мое начальство. В конце концов они сами родители”, — поделилась своими воспоминаниями Линдси.

Уже через несколько минут к зданию школы прибыли специалисты неотложной помощи и сменили начальство Линдси на акушерском посту. В итоге женщина родила здоровую дочку весом 3кг 900г. Малышку назвали Зарой.

Текст: Елизавета Петрова

Фото: vostock-photo

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