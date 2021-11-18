Учимся заново дышать: как вернуть обоняние после ковида, если оно не восстановилось

По словам специалиста, механизм развития аносмии (потери обоняния) при коронавирусной инфекции отличается от аносмии, вызванные аллергической реакцией или обычной простудой и насморком.

«Некоторые ученые считают, что вирус поражает обонятельные нервные волокна, которые располагаются в полости носа. Гарвардские неврологи считают, что вирус поражает вспомогательные клетки, которые окружают обонятельные нервные волокна, так как они содержат белок ACE2, который вирус использует для проникновения в клетки. Без вспомогательных клеток наши обонятельные нейроны не могут полноценно работать, поэтому и развивается гипосмия или аносмия», — уточнила Мария Петина в беседе с агентством «Прайм».

Заниматься самолечением и обращаться к народной медицине не рекомендуется, при обнаружении первых симптомов лучше обратиться к специалисту. Терапия назначается после установления причин, вызвавших аносмию или гипосмию, а полное восстановление занимает от 3 дней до 3 месяцев. «Иногда пациентам рекомендуют самостоятельно проводить обонятельные тренинги — регулярное вдыхание носом ароматических пахучих веществ, например, эфирных масел. Этот метод безопасен, его можно проводить в домашних условиях, и он позволяет оценить динамику восстановления обоняния», — объясняет врач.

Кроме того, в течение двух месяцев после выздоровления могут появляться жалобы на восприятие запахов и изменения вкусовых ощущений. Такая реакция чаще возникает на мясо, яйца, молочные продукты и биологические жидкости. Человек чувствует гниль, прогорклость и горечь, отметила специалист.