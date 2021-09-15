Ученые выявили новую причину ожирения — и это не переедание

Согласно данным, опубликованным в Американском журнале клинического питания, модель энергетического баланса несовершенна, а более эффективной считается альтернативная углеводно-инсулиновая модель.

В соответствии с моделью углеводного инсулина переедание не считается главной причиной ожирения, при этом ученые винят продукты с высокой гликемической нагрузкой. К ним относятся фастфуд, сладости, выпечка, газированные и пивные напитки и прочее. Такие продукты вызывают гормональные реакции, изменяющие метаболизм, способствуя увеличению веса и ожирению. «Сокращение потребления быстроусвояемых углеводов, которые наводняли запасы пищи в эпоху диеты с низким содержанием жира, уменьшает основную потребность в накоплении жира в организме. В результате люди могут похудеть с меньшим количеством голода и борьбы», — сообщили эксперты в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Идеальным вариантом борьбы с ожирением специалисты считают замену продуктов с высокой концентрацией углеводов на продукты с высоким содержанием жиров. К последним относятся, например, орехи, семена, авокадо и оливковое масло. Между тем не возбраняется умеренное употребление углеводов из цельнозерновых злаков, фруктов, бобовых и овощей без сахара.