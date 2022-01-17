Ученые выявили неожиданный плюс забывчивости

Ученые, результаты исследования которых опубликованы в The Science Times, уверены, что уничтожение воспоминаний – важнейшая функция мозга, несмотря на популярное мнение, что это — ошибка нервной системы. Есть даже теория, что факты, которые разум прячет от нас самих, не только ненужные, но в какой-то степени опасные, поэтому лучше их уничтожить, чтобы не травмировать психическое здоровье.

Как вообще возникают воспоминания? Они проходят через кластер нейронов, известный как клетки инграммы. Если человек их активирует, то получает доступ к фактам из прошлого. При забывании клетки инграммы не могут реактивироваться. Поэтому при отсутствии какого-либо опыта с ситуацией в прошлом, человек решает проблемы на основе имеющегося опыта. Отсутствие доступа к воспоминаниям заставляет его придумывать новые способы выхода из сложившегося положения.