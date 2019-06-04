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Ученые выяснили, сколько времени нужно женщине, чтобы достичь кульминации в постели

Это более чем в два раза дольше, чем требуется мужчинам.

Новое исследование показало, что в среднем женщинам требуется 13 минут и 25 секунд, чтобы получить настоящий оргазм, сообщает британское издание Daily Mail.

Женщин попросили запустить секундомер в момент, когда они почувствовали сексуальное возбуждение, и остановить его, когда они достигли кульминации. Показатели варьировались от 5 минут 42 секунды до чуть более 21 минуты. Среднее время достижения оргазма составило 13 минут и 25 секунд.

Приблизительно каждая шестая из тех, кто принимал участие, сказала, что никогда не достигала кульминации во время полового акта.

Группа из индийского Института медицинских наук Кадаве опубликовала эти данные в «Журнале сексуальной медицины». Ученые проводили исследование в период с октября 2017 года по сентябрь прошлого года. Они считают, что первыми измерили «задержку оргазма» — разрыв между возбуждением и кульминацией.

Начало возбуждения ученые определили как «сильное желание секса при наличии эротических стимулов, которые были предоставлены партнером, аудиовизуальными методами или обоими».

Всего в исследовании приняли участие 645 женщин из 21 страны — все они были женаты или находились в долгосрочных отношениях. Средний возраст участниц составлял 30 лет, но ученые отмечают, что возраст женщин и то, как долго они были со своим партнером, не оказали существенного влияния на скорость достижения кульминации.

Кстати, согласно исследованию 2009 года, среднее время для мужчин до оргазма составляет всего шесть минут, что в два раза меньше, чем требуется женщинам.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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