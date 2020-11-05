Ученые выяснили, каким образом наличие работы влияет на женскую память
По их словам, представительницы слабого пола, строящие карьеру, демонстрируют более «тихое» снижение памяти, чем домохозяйки. Исследователи заметили связь между оплачиваемой работой и более медленным ухудшением памяти. Память у трудившихся женщин работала лучше, чем у остальных, независимо от семейного или родительского статуса участников исследования.
Ученые изучили данные 6,1 тысячи женщин. Средний возраст испытуемых на начало исследования составлял 57 лет. Эксперты разделили участниц на пять групп в зависимости от истории их семейной жизни в возрасте от 16 до 50 лет.
В одну группу попали работающие бездетные, в другую — работающие замужние матери, в третью — работающие матери-одиночки, в четвертую поместили неработающих матерей-одиночек и в пятую вошли неработающие замужние матери.
Ученые наблюдали за женщинами в течение 12 лет, каждые два года добровольцы сдавали тесты на память. Собранные результаты помогли сделать вывод: в среднем у женщин от 55 до 60 лет память была одинаковая. После 60 лет женщины, которые работали в последние годы, имели результаты лучше, чем остальные.
Фото: pexels.com
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