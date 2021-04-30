Ученые выяснили, какие продукты опасно есть детям

Ученые из Израиля выяснили, что качество питания влияет и на скелет ребенка. От еды зависит рост костей и их плотность, поэтому, если употреблять вредные продукты, произойдет замедление их роста костей и нарушение плотности. Об этом сообщает журнал Bone Research, в котором было опубликовано данное исследование.

Проводили эксперимент ученые из Израиля. Они изучали привычки питания в разных семьях, исследовали связь между ультраобработанными продуктами и развитием костей у детей. Оказалось, что 70% калорий от привычной для детей пищи составляет эта категория.

А для более цельной картины такое же исследование проводилось на молодых крысах. Их рацион составляли продукты, аналогичные ультраобработанным. Вследствие такого питания у грызунов наблюдались изменения скелета. У них тоже была отмечена задержка роста костей и уменьшение их плотности, коснулись изменения и хрящей. Но стоило сократить долю ультраобработанных продуктов, как снизился и характер повреждений.

К категории продуктов, которые детям есть не стоит, относятся: сладости, снеки и еда быстрого приготовления и прочее.