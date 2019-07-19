Ученые выяснили, какая доля пациентов страдает от врачебных ошибок

Исследования показывают, что половину всех травм, инвалидностей и даже смертей, вызванных медицинскими ошибками, можно предотвратить, сообщает британское издание Daily Mail.

Обзор 70 исследований с участием 337 025 пациентов показал, что 12 % пациентов во всем мире испытывают на себе последствия врачебных ошибок — вплоть до инвалидизации и смерти. И половину этих случаев — 6% пациентов — можно было бы предотвратить путем улучшения диагностики, хирургических методов или профилактики инфекций.

Однако 6% негативных случаев после лечения предотвратить нельзя. Например, у пациента может быть негативная реакция на лекарство, даже если его назначение было верным, а доза подобрана правильно.

Наряду с влиянием на безопасность пациентов предотвращаемый вред также является дорогостоящим. От 10 до 15 % расходов на медицинское обслуживание расходуется на «ущерб, причиненный пациентам в сфере здравоохранения». Например, в США сумма ущерба оценивается в 9,3 млрд долларов США в год.