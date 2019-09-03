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Лучше меньше: 10-часовой сон повышает риск развития сердечного приступа

Исследователи отметили, что недосып также негативно сказывается на здоровье и может провоцировать как проблемы с сердцем, так и с лишним весом.

Как часто мы жертвуем сном ради работы или вечеров в барах? Кто-то планирует отсыпаться на выходных и лежать в кровати до глубокого вечера воскресенья, а кто-то и вовсе замахивается на отдых ближе к пенсии. Неправы все — ежедневный полноценный сон всегда важен и нужен.

Новые исследования показали, что люди, спящие менее 5 часов в день, на 52% больше подвержены риску возникновения сердечных приступов. Даже если вы не курите, занимаетесь спортом и имеете хорошие гены — опасность остается, и она все так же высока. Но еще серьезнее все для людей, которые предпочитают отсыпаться по выходным, передает британское издание Daily Mail.

Согласно исследованиям британских ученых, те, кто спят по 10 и больше часов в день, в два раза чаще сталкиваются с проблемами сердца. Высокий риск сердечного приступа можно компенсировать обычным ежедневным сном от 6 до 9 часов.

Кроме того, ученые из Университета Колорадо отмечают, что отсутствие полноценного сна может привести к увеличению веса из-за неправильного питания — как правило, тянет на сладости и «легкие» перекусы именно ближе к ночи.

Для исследования доктор Веттер и его коллеги из Манчестерского университета и больницы общего профиля штата Массачусетс проанализировали генетическую информацию, оценки сна и медицинские записи 461 000 участников из Великобритании в возрасте от 40 до 69 лет, у которых никогда не было сердечного приступа.

«Сон точно так же, как тренировка и здоровое питание, может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил доктор Веттер.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos