Лучше меньше: 10-часовой сон повышает риск развития сердечного приступа

Как часто мы жертвуем сном ради работы или вечеров в барах? Кто-то планирует отсыпаться на выходных и лежать в кровати до глубокого вечера воскресенья, а кто-то и вовсе замахивается на отдых ближе к пенсии. Неправы все — ежедневный полноценный сон всегда важен и нужен.

Новые исследования показали, что люди, спящие менее 5 часов в день, на 52% больше подвержены риску возникновения сердечных приступов. Даже если вы не курите, занимаетесь спортом и имеете хорошие гены — опасность остается, и она все так же высока. Но еще серьезнее все для людей, которые предпочитают отсыпаться по выходным, передает британское издание Daily Mail.

Согласно исследованиям британских ученых, те, кто спят по 10 и больше часов в день, в два раза чаще сталкиваются с проблемами сердца. Высокий риск сердечного приступа можно компенсировать обычным ежедневным сном от 6 до 9 часов.

Кроме того, ученые из Университета Колорадо отмечают, что отсутствие полноценного сна может привести к увеличению веса из-за неправильного питания — как правило, тянет на сладости и «легкие» перекусы именно ближе к ночи.