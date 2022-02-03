Ученые выяснили, что кишечные бактерии занимаются «сексом» ради жизненно важных витаминов

В связи с этим ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде провели исследование и выяснили, как бактерии получают витамин В12. Оказалось, что полезные кишечные микробы передают друг другу способность приобретать этот «драгоценный» ресурс с помощью процесса, который называется бактериальным сексом.

«Этот процесс включает в себя формирование одной клеткой трубки, через которую ДНК может проходить в другую клетку. Это как если бы два человека занимались сексом и у них обоих волосы стали рыжими», — объяснил ведущий автор исследования и микробиолог Патрик Дегнан.