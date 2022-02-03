Ученые выяснили, что кишечные бактерии занимаются «сексом» ради жизненно важных витаминов
В связи с этим ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде провели исследование и выяснили, как бактерии получают витамин В12. Оказалось, что полезные кишечные микробы передают друг другу способность приобретать этот «драгоценный» ресурс с помощью процесса, который называется бактериальным сексом.
«Этот процесс включает в себя формирование одной клеткой трубки, через которую ДНК может проходить в другую клетку. Это как если бы два человека занимались сексом и у них обоих волосы стали рыжими», — объяснил ведущий автор исследования и микробиолог Патрик Дегнан.
На протяжении десяти лет до начала эксперимента уже было известно об этом процессе и его способности передавать «прыгающие гены» между организмами. Они помогают бактериям оставаться в живых во время приема антибиотиков, пишет Cell Reports.
«Мы в восторге от этого исследования, потому что оно показывает, что этот процесс связан не только с устойчивостью к антибиотикам. Горизонтальный обмен генами между микробами, вероятно, используется для всего, что повышает их способность к выживанию, включая обмен витамином В12», — сказал Дегнан.
Фото: freepik.com