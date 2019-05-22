Ученые: выхлопные газы автомобилей негативно влияют на мозг и провоцируют ожирение

Ученые из Университета Цинциннати (США) впервые установили связь между психическими заболеваниями и проживанием в городах, загрязненных выхлопными газами, сообщает британское издание Daily Mail.

Исследователи давно отмечают более высокие показатели психических заболеваний, задержки в обучении и развитии (не говоря уже об астме и ожирении) среди детей, растущих вблизи перегруженных автострад. Однако впервые ученые действительно увидели признаки этих изменений с помощью нейровизуализации.

Прежние исследования последовательно демонстрируют, что дети, растущие в загрязненном воздухе, хуже выполняют когнитивные тесты, имеют более высокие показатели синдрома дефицита внимания, аутизма и других поведенческих расстройств.

Ученые Цинциннати выполнили сканирование мозга, чтобы выявить химический состав тканей мозга у 14 детей. Результаты химического сканирования мозга установили заметное увеличение уровня мио-инозита в мозге детей, которые жили в воздухе самого низкого качества.

Исследователи из Университета Цинциннати подозревают, что более высокий уровень мио-инозита в этих клетках может быть связан с загрязнением — это провоцирует воспаление в мозге, что повышает риск возникновения тревоги.

Загрязнение окружающей среды вредно для людей всех возрастов во многих отношениях, включая повышение риска возникновения астмы, болезней сердца и легких и диабета. Но дети находятся в особой опасности в связи с загрязнением, потому что их легкие и мозг все еще развиваются.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 700 000 детей в возрасте до пяти лет ежегодно умирают из-за загрязнения воздуха.