Ученые выделили 2 вида питания, которые могут привести к смерти
UK Biobank - это исследование биобанка в Великобритании, которое началось в 2006 году. Ученые исследуют взаимосвязь генетической предрасположенности и воздействия окружающей среды (включая питание, образ жизни, лекарства и т.д.) с развитием заболеваний.
Британские ученые проанализировали связь определенных продуктов с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти, передает BMC Medicine.
К первому стилю неправильного питания относится употребление большого количества шоколада и других сладостей, масла, белого хлеба. А ко второму вредному меню ученые отнесли газировку, фруктовые соки, джем, конфеты, сахар и сыр.
Приверженцами первого типа питания были мужчины до 60 лет, которые не вели здоровый образ жизни, не следили за своим питанием и страдали ожирением или гипертонией. А ко второму стилю относились женщины, которые придерживались активного образа жизни. Но при этом у них был повышен холестерин, сахарный диабет, гипертония и лишний вес.
Фото: freepik.com
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