Ученые выделили 2 вида питания, которые могут привести к смерти

К первому стилю неправильного питания относится употребление большого количества шоколада и других сладостей, масла, белого хлеба. А ко второму вредному меню ученые отнесли газировку, фруктовые соки, джем, конфеты, сахар и сыр.

Приверженцами первого типа питания были мужчины до 60 лет, которые не вели здоровый образ жизни, не следили за своим питанием и страдали ожирением или гипертонией. А ко второму стилю относились женщины, которые придерживались активного образа жизни. Но при этом у них был повышен холестерин, сахарный диабет, гипертония и лишний вес.