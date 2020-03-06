Ученые вычислили возраст, при котором мозг начинает стареть

Эксперты, путем исследований, выяснили, что нейробиологические изменения, связанные со старением, можно зафиксировать в более молодом возрасте, нежели раньше. Тем не менее этот процесс можно предотвратить или обратить вспять на основе изменений в рационе питания. Попросту говоря нужно уменьшить количество простых углеводов.

А первые признаки старения мозга проявляются в возрасте 47 лет (раньше цифра была выше), достигает своего рода пика в 60 лет. К такому выводу пришли после эксперимента, в котором приняли участие порядка тысячи человек в возрасте от 18 до 88 лет. Им предложили одну неделю есть то, что они хотят (привычный рацион), а другую неделю следовать низкоуглеводной диете. Результаты показали, что процессы старения можно повернуть вспять, если должным образом изменить свое питание. Глюкозу советуют заменить на кетоны. Таким образом, кето-диета, по мнению, ученых, полезна для мозга.

«Мы думаем, что с возрастом их мозг начинает терять способность эффективно метаболизировать глюкозу, вызывая медленное голодание нейронов и дестабилизацию мозговых сетей», - цитирует профессоров издание Medicalxpress.com.