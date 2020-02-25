Ученые из Финляндии и Америки провели целое исследование, проанализировав десятки тысяч историй болезни и сопоставив статистику смертности. Выяснилось, что наиболее опасный возраст для женщин - это 30 лет, а для мужчин - 40. Именно по достижении этого возраста сталкиваются с первыми серьезными заболеваниями или сигналами организма, предупреждающими о наиболее вероятных проблемах со здоровьем. Так, у сорокалетних мужчин по статистике возрасте риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые нередко приводят к инфарктам и инсультам. К сорока годам у многих сформировался целый набор вредных привычек в еде и нелюбовь к регулярным занятиям спортом. Дают знать о себе стрессы и слабеющий иммунитет. Последнее характерно и для женщин, они наиболее подвержены стрессу на работе. Также в возрасте 30-40 лет возрастает вероятность онкологических заболеваний. Врачи призывают в обязательном порядке проходить ежегодную диспансеризацию, чтобы не пропустить первые симптомы заболеваний. Также ученые выявили возраст, в котором люди, независимо от их дохода, чувствуют себя наиболее несчастливыми. В развитых странах многие сталкиваются с подобным кризисом в 47 лет, в развивающихся - в среднем, на год позже. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!