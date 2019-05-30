Ученые создали вещество, которое поможет справиться с бактериями-мутантами, угрожающими человечеству

Британские ученые из Шеффилдского университета и лаборатории Резерфорда Эпплтона проводят испытания нового соединения, изготовленного из металлического рутения, сообщает британское издание Daily Mail.

Ученые назвали свою работу прорывом, сказав, что в течение 50 лет не было разработано никаких новых методов лечения грамотрицательных бактериальных инфекций, и ни одно из них даже не тестировалось с 2010 года.

Грам-отрицательные бактерии трудно уничтожить, потому что они имеют дополнительный защитный слой, через который не могут пройти привычные антибиотики.

В своих исследованиях ученые обнаружили, что созданный ими комплекс Ru (II) способен разрушать грамотрицательные бактерии E.coli (кишечная палочка), которая вызывает диарею и рвоту.

«Этот прорыв может привести к появлению новых жизненно важных методов лечения и избежать растущего риска, связанного с устойчивостью к противомикробным препаратам», — рассказал профессор Джим Томас.

Устойчивость к противомикробным препаратам, также известная как устойчивость к антибиотикам, уже ежегодно убивает 25 000 человек в Европе, потому что эти инфекции невозможно остановить. Пневмония, инфекции мочевыводящих путей и гонорея — все это вызвано грамотрицательными бактериями, используемыми в тестах. И, согласно оценкам, к 2050 году 10 миллионов человек в год будут умирать от инфекций, которые превратились в неизлечимые.

Всемирная организация здравоохранения назвала это одной из самых серьезных опасностей, с которыми сталкивается человечество.

Считается, что чрезмерное назначение лекарств приводит к тому, что люди, не принимающие антибиотики должным образом, и фермеры, кормящие ими животных, способствуют развитию этой устойчивости бактерий к антибиотикам. Также проблема заключается в способности бактерий развиваться.

Исследование команды Шеффилда было опубликовано в журнале ACS Nano. Следующий шаг ученых — протестировать комплекс Ru (II) против различных типов антибиотикоустойчивых бактерий, прежде чем начать тестировать их действие на млекопитающих.