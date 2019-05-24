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Ученые: «совам» вовсе не грозит более ранняя смерть, чем «жаворонкам»

Ученые опровергли весенние заявления в СМИ о том, что если вы сова, то риск преждевременной смерти у вас выше, чем у «жаворонков». На самом деле все намного сложнее — к ранней смерти приводят другие факторы.

Минувшей весной в журнале Chronobiology International была опубликована работа ученых из Университета Суррея (Англия). Исследователи изучали негативные воздействия, которые влечет за собой график «совы» (позднее засыпание и поздний подъем). В результате СМИ распространили заявления о том, что график «сов» увеличивает риск ранней смерти. Однако на самом деле это не так, сообщает The New York Times.

Из данных когортного исследования более 430 000 человек в течение 6 лет вовсе не следует, что именно режим сна и бодрствования влияет на риск ранней смерти. Ученые видят причину скорее в режиме питания и отсутствии физической нагрузки, которые наблюдались среди участников-«сов». Они отмечают, что если бы взяли «сов», которые правильно питались и занимались спортом, то результаты были бы совершенно другими. Таким образом, нет доказательств, что сам график сна-бодрствования становится причиной ранней смерти.

Кроме того, для реабилитации «сов» упоминается, что они умнее, креативнее и последовательнее в своей работе, чем «жаворонки».

Одно из таких исследований (в 2009 году) проводило мониторинг «жаворонков» и «сов» в течение двух ночей в лаборатории сна. Исследователи из Университета Льежа в Бельгии предоставили участникам возможность самостоятельно выбирать время сна и бодрствования и потребовали, чтобы они сдали два теста: первый — когда они впервые проснулись, а второй — через 10 часов. В первом тесте обе группы показали примерно одинаковые результаты. Но во втором «совы» значительно превзошли «жаворонков». Это дает основания предполагать, что «совам» лучше удается поддерживать базовый уровень умственной деятельности в течение дня.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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