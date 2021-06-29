Ученые сообщили о еще одном способе заражения новым штаммом коронавируса

Изначально вирус получили от человека, но позже он выращивался в лаборатории для экспериментов. При этом ученые обнаружили, что он мутировал. «Во многих отношениях страшно подумать о том, что население мира борется с вирусом, который совершенствует механизмы, с помощью которых он может заражать клетки», — высказался один из исследователей. «Возможно, что вирус использует ACE2 до тех пор, пока у него не закончатся клетки с ACE2, а затем он переключается на использование этого альтернативного пути», — поделился своим мнением второй ученый.