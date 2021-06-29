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Ученые сообщили о еще одном способе заражения новым штаммом коронавируса

Обычно коронавирус проникал в организм, прикрепляясь к белку под названием ACE2. Теперь ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили новый способ проникновения вируса в организм, что может снижать эффективность вакцин, которые разработаны для защиты организма от стандартного способа заражения. Американские исследователи использовали клетки легких человека, в которых не было белка АСЕ2, в результате они тоже оказались подвержены заражению вирусом.
Ученые сообщили о еще одном способе заражения новым штаммом коронавируса

Новая мутация позволяет SARS-CoV–2 проникать в клетки иначе: без использования ACE2. По данным ученых, вирус способен меняться неожиданными способами и находить новые пути инфицирования. Отмечается, что большинство исследований SARS-CoV-2 проводится с помощью клеток приматов, но они использовали клетки легких человека и даже раковые без обнаруженного ACE2. Как оказалось, данные клетки были тоже восприимчивы к мутирующему вирусу. Об этом сообщается на сайте Мedicine.wustl.edu.

Изначально вирус получили от человека, но позже он выращивался в лаборатории для экспериментов. При этом ученые обнаружили, что он мутировал. «Во многих отношениях страшно подумать о том, что население мира борется с вирусом, который совершенствует механизмы, с помощью которых он может заражать клетки», — высказался один из исследователей. «Возможно, что вирус использует ACE2 до тех пор, пока у него не закончатся клетки с ACE2, а затем он переключается на использование этого альтернативного пути», — поделился своим мнением второй ученый.

Фото: freepik.com

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