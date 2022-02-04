Ученые разработали новый способ лечения онкологии
Эффективность такого способа лечения изначально была доказана на мышцах, а затем на устранении злокачественных клеток. Она получила название «минимально инвазивная абляция, управляемая изображением", или MINIMA, пишет Science Daily.
В организм пациента имплантируются так называемые магнитные семена, которые на самом деле являются металлическими сферами. Они, в свою очередь, управляются МРТ-сканером. Хотя аппарат обычно используется для диагностики, в данном случае он полезен и в лечении. За счет магнитного поля, создаваемого томографом, шарики направляются даже в труднодоступные области, где находится опухоль. Затем они нагреваются и разрушают раковые клетки, минимально повреждая здоровые ткани.
В будущем планируется использовать новый метод для помощи хирургам устранять труднодоступные опухоли, например, в предстательной железе. Такой вид рака диагностируется у каждого восьмого мужчины, заявил старший автор, профессор Марк Литгоу (UCL Центр передовых биомедицинских изображений). По его словам, классические способы лечения в виде лучевой терапии и хирургического вмешательства тоже эффективны, но имеют ряд побочных эффектов (недержание, импотенция и прочее). А в случае MINIMA этого можно избежать.
«В долгосрочной перспективе мы изменим форму семени, чтобы оно действовало как крошечный режущий скальпель, который можно было бы направлять через ткани, что позволило бы хирургам выполнять дистанционно управляемые операции, революционизируя неинвазивную хирургию», — добавил он.
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