Ученые разработали новый способ лечения онкологии

Эффективность такого способа лечения изначально была доказана на мышцах, а затем на устранении злокачественных клеток. Она получила название «минимально инвазивная абляция, управляемая изображением", или MINIMA, пишет Science Daily.

В организм пациента имплантируются так называемые магнитные семена, которые на самом деле являются металлическими сферами. Они, в свою очередь, управляются МРТ-сканером. Хотя аппарат обычно используется для диагностики, в данном случае он полезен и в лечении. За счет магнитного поля, создаваемого томографом, шарики направляются даже в труднодоступные области, где находится опухоль. Затем они нагреваются и разрушают раковые клетки, минимально повреждая здоровые ткани.