Ученые разработали новый способ лечения депрессии — ремиссию обещают 80% пациентов
Это психическое расстройство характеризуется продолжительным угнетенным и подавленным состоянием. Отсутствие энергии, нежелание совершать любой вид деятельности, суицидальные мысли, апатичное отношение к привычным радостям. Если вы или кто-то из ваших близких испытывает подобные симптомы, пожалуйста, обратитесь к врачу. Кто-то лечит руку после перелома, а кто-то голову после сбоя — это абсолютно нормально.
Ученые из Стэнфорда, результаты исследования которых были опубликованы в журнале The American Journal of Psychiatry, усовершенствовали способ лечения тяжелой депрессии. В результате исследования ремиссии достигли 79% участников.
«Это работает хорошо, быстро и неинвазивно. Это может стать переломным моментом», — говорит Нолан Уильямс, доктор медицины, один из авторов исследования.
Для работы была использована транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) — это метод, позволяющий неинвазивно стимулировать кору головного мозга короткими магнитными импульсами. Новое лечение предполагает использование процедуры стимуляции под названием прерывистая стимуляция тета-вспышкой. Ранее этот способ занимал много времени и был неэффективен в большинстве случаев. Лечение длилось 6 недель с ежедневным воздействием магнитных импульсов на определенную область мозга.
Ученые персонализировали импульсы и сделали их более направленными. Теперь все занимает десять 10-минутных сеансов, разделенных 50-минутными перерывами, в течение пяти дней подряд. У 29 пациентов-добровольцев через пять дней наступила ремиссия.
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