Ученые разработали новый способ лечения депрессии — ремиссию обещают 80% пациентов

Это психическое расстройство характеризуется продолжительным угнетенным и подавленным состоянием. Отсутствие энергии, нежелание совершать любой вид деятельности, суицидальные мысли, апатичное отношение к привычным радостям. Если вы или кто-то из ваших близких испытывает подобные симптомы, пожалуйста, обратитесь к врачу. Кто-то лечит руку после перелома, а кто-то голову после сбоя — это абсолютно нормально.

Ученые из Стэнфорда, результаты исследования которых были опубликованы в журнале The American Journal of Psychiatry, усовершенствовали способ лечения тяжелой депрессии. В результате исследования ремиссии достигли 79% участников.