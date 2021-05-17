Ученые рассказали об эффективной диете для снижения уровня стресса

Австралийские ученые из Университета Эдит Коуэн провели исследование, в котором приняли участие 8 689 человек в возрасте 25-91 года. Специалисты хотели определить взаимосвязь стресса и рациона, в котором много овощей и фруктов, сообщает сайт Naked-science.ru

В результате исследования выяснилось, что люди, которые употребляли не менее 470 граммов овощей и фруктов в день, имели более низкий уровень стресса. По словам ученых, показатель стресса у них был на 10% ниже, чем у остальных участников эксперимента, которые питались меньшим количеством богатых клетчаткой продуктов.