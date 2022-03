Ученые рассказали, чем опасен сон при свете — здоровью угрожает даже телевизор

Об отрицательном влиянии сна со светом специалисты заговорили в результате проведения соответствующего исследования с участием 20 молодых людей. На первом этапе работы добровольцы провели ночь в темном помещении, а затем спали при низком уровне освещения, например, если бы в окно подал свет от уличного фонаря.

Оказалось, что при тусклом свете у участников эксперимента наблюдалось повышение резистентности к инсулину, частоты сердечных сокращений и артериального давления. Также люди испытывали дефицит необходимых для обновления клеток в организме фаз сна.

Плюс к этому исследователи указали, что свет, например, от ночника или телевизора негативно влияет на метаболическую регуляцию. «Воздействие искусственного света в спальне во время сна было связано с ожирением у женщин. Кроме того, частота ожирения была самой высокой у тех, кто сообщал, что спит с телевизором или включенным светом в спальне», — говорится в публикации в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.