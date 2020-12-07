Ученые раскрыли первые признаки рака желудка

Специалисты напомнили, что инфекция Helicobacter pylori вызывает рак желудка в 40% случаев. Бактерия может жить на слизистой оболочке желудка, но длительная инфекция может вызвать воспаление и язву желудка.

Раньше считалось, что язва желудка развивается от острой пищи. Никто не верил, что хоть какой-нибудь микроорганизм способен выжить в соляной кислоте. Но в 80-е годы прошлого века австралийские физиологи, изучавшие кусочки желудочной стенки, полученные при биопсии у больных язвой, обнаружили там живых бактерий и назвали их Helicobacter Pylori. Бактерию можно обнаружить только под толстым защитным слоем слизи, которым покрыта внутренняя поверхность желудка.

Для того чтобы выжить в агрессивной среде, Helicobacter Pylori синтезирует уреазу, специальный фермент, который расщепляет мочевину до аммиака и формирует защитный щелочной кокон вокруг бактерии.