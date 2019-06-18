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Зачем ученые призывают ходить в уличной обуви дома

Если вы давно заметили, что чем меньше детей опекаешь, тем более здоровыми они растут — вам не показалось. Ученые подтвердили, что чем больше бактерий вокруг детей, чем менее стерильны их условия проживания, тем они здоровее.

Исследователи из Национального института здравоохранения и социального обеспечения в Финляндии проанализировали количество бактерий в 1400 домах в Финляндии и Германии. В результате выяснилось, что ношение грязной обуви в помещении может снизить вероятность развития астмы у детей, сообщает британское издание Daily Mail.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Medicine. Воздействие большего количества видов бактерий, которые обычно встречаются на открытом воздухе, делало легкие детей более здоровыми. Проживание на ферме, где держат скот, так вообще сокращало риск возникновения астмы в два раза.

Если вы живете в городских районах, где трудно было найти бактерии как на фермах, риск астмы у детей может быть снижен другими способами. Например, рекомендуют носить уличную обувь в помещении. Наличие большего количества братьев и сестер — и, следовательно, большего количества людей, переносящих микробы — и проживание в старом доме также снижает риск астмы.

Около 5,4 миллиона человек в Великобритании и 25 миллионов американцев живут с астмой. Хотя это состояние обычно можно контролировать с помощью лекарств, пациенты живут с риском потенциально смертельных приступов. Состояние вызвано набуханием в трубах, которые переносят воздух в легкие и из них. Аллергия, дым и загрязнение, физические упражнения и простуда или грипп могут вызвать приступ.

Профессор Пекканен добавил: «Результаты показывают, что астму можно предотвратить в будущем, изменив раннее воздействие микробов на детей». Отсюда вывод: не нужно держать ребенка «под стерильным колпаком», как бы вам этого ни хотелось.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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