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Ученые придумали тест, который предсказывает результаты операций на колене

Тест помогает определить, есть ли смысл делать операцию на колене или тазобедренном суставе, или после нее станет только хуже.

Новая разработка ученых, поможет определить, избавит ли операция на колене от боли или делать ее бессмысленно, сообщает британское издание Daily Mail.

Каждый год более 220 000 человек в Великобритании получают замену бедра или колена, когда изношенный сустав заменяется синтетическим вариантом.

Артроз — износ суставов — причина практически всех таких случаев.

Время замены тазобедренного или коленного сустава является ключевым. Если операция будет проведена слишком рано, пациенты вряд ли будут довольны результатом, потому что искусственное колено никогда не будет таким же хорошим, как родное.

Но если с операцией затянуть, пациенты могут испытывать ненужную боль, мышечное истощение и деформации, которые могут усложнить возможную процедуру, а также повлиять на восстановление.

Есть и много других факторов, которые могут повлиять на исход операции, и пациентов всегда предупреждают, что нет никаких гарантий, что им станет лучше.

Но новый онлайн-тест может предсказать, насколько успешным будет хирургическое вмешательство по шкале от нуля (хуже, чем раньше) до 48 (лучше). Он также определяет, сколько времени потребуется для выздоровления, какова вероятность повторной операции в течение десяти лет и вероятность смерти через год после операции.

Инструмент поддержки принятия решения о замене сустава пациентом (jointcalc.shef.ac.uk) основан на информации, полученной от более миллиона человек в Великобритании, перенесшей операцию по замене бедра или коленного сустава, зарегистрированной Национальным объединенным регистром.

Простой в использовании тест позволяет использовать личную информацию — возраст, пол, рост, вес и общее состояние здоровья — вместе с вопросами об уровне боли и физической активности перед операцией для расчета успешности запланированной процедуры. Тест также позволяет пациентам увидеть, каков будет результат, если они отложат операцию, выберут другую процедуру или потеряли вес.

В том числе это может улучшить показатели и сэкономить деньги Министерству здравоохранения Великобритании, предотвращая ненужные операции.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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