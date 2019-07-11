Ученые придумали тест, который предсказывает результаты операций на колене

Новая разработка ученых, поможет определить, избавит ли операция на колене от боли или делать ее бессмысленно, сообщает британское издание Daily Mail.

Каждый год более 220 000 человек в Великобритании получают замену бедра или колена, когда изношенный сустав заменяется синтетическим вариантом.

Артроз — износ суставов — причина практически всех таких случаев.

Время замены тазобедренного или коленного сустава является ключевым. Если операция будет проведена слишком рано, пациенты вряд ли будут довольны результатом, потому что искусственное колено никогда не будет таким же хорошим, как родное.

Но если с операцией затянуть, пациенты могут испытывать ненужную боль, мышечное истощение и деформации, которые могут усложнить возможную процедуру, а также повлиять на восстановление.

Есть и много других факторов, которые могут повлиять на исход операции, и пациентов всегда предупреждают, что нет никаких гарантий, что им станет лучше.

Но новый онлайн-тест может предсказать, насколько успешным будет хирургическое вмешательство по шкале от нуля (хуже, чем раньше) до 48 (лучше). Он также определяет, сколько времени потребуется для выздоровления, какова вероятность повторной операции в течение десяти лет и вероятность смерти через год после операции.