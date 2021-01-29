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Ученые предупредили об опасности ночного «тихого убийцы»

Австралийские ученые заявили, что задержка дыхания во сне может стать «тихим убийцей», пишет Express.

Специалисты из Института исследования сердца предупредили об опасности апноэ. По их словам, это явление повышает уровень адреналина в крови. В результате растет артериальное давление. Это ведет к риску сердечных приступов. Кроме того, врачи считают, что апноэ может привести к ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий, а также сердечной недостаточности и инсульту.

Кроме того, люди с задержками дыхания во время сна больше страдают от сахарного диабета, у них бывают эректильные дисфункции, снижается память и концентрация, появляются головные боли, депрессии.

Для синдрома обструктивного апноэ характерны частые остановки дыхания во время сна, обычно сопровождаемые громких храпом. Эти паузы перекрывают поступление кислорода в организм на несколько секунд и останавливают удаление углекислого газа.

Во время приступа в мозг подаются сигналы, что уровень кислорода в крови слишком низок. В результате человек мгновенно просыпается. У него резко повышается давление, из-за чего появляется риск стенокардии и инсульта. А ткани при недостатке кислорода становятся менее восприимчивы к инсулину — гормону, контролирующему уровень сахара. Именно поэтому в организме ощущается недостаток сил.

Фото: pexels.com

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