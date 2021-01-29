Ученые предупредили об опасности ночного «тихого убийцы»

Специалисты из Института исследования сердца предупредили об опасности апноэ. По их словам, это явление повышает уровень адреналина в крови. В результате растет артериальное давление. Это ведет к риску сердечных приступов. Кроме того, врачи считают, что апноэ может привести к ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий, а также сердечной недостаточности и инсульту.

Кроме того, люди с задержками дыхания во время сна больше страдают от сахарного диабета, у них бывают эректильные дисфункции, снижается память и концентрация, появляются головные боли, депрессии.