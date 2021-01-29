Ученые предупредили об опасности ночного «тихого убийцы»
Специалисты из Института исследования сердца предупредили об опасности апноэ. По их словам, это явление повышает уровень адреналина в крови. В результате растет артериальное давление. Это ведет к риску сердечных приступов. Кроме того, врачи считают, что апноэ может привести к ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий, а также сердечной недостаточности и инсульту.
Кроме того, люди с задержками дыхания во время сна больше страдают от сахарного диабета, у них бывают эректильные дисфункции, снижается память и концентрация, появляются головные боли, депрессии.
Для синдрома обструктивного апноэ характерны частые остановки дыхания во время сна, обычно сопровождаемые громких храпом. Эти паузы перекрывают поступление кислорода в организм на несколько секунд и останавливают удаление углекислого газа.
Во время приступа в мозг подаются сигналы, что уровень кислорода в крови слишком низок. В результате человек мгновенно просыпается. У него резко повышается давление, из-за чего появляется риск стенокардии и инсульта. А ткани при недостатке кислорода становятся менее восприимчивы к инсулину — гормону, контролирующему уровень сахара. Именно поэтому в организме ощущается недостаток сил.
Фото: pexels.com
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