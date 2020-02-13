Немецкие ученые привлекли к эксперименту 629 пар женщин и их детей. На последних неделях беременности будущие мамы отвечали на вопросы об использовании ими уходовой и декоративной косметики, которая как имела, так и нет парабены в своем составе. И затем сдавали мочу на анализ. После эксперты свели воедино уровень парабенов в моче и индекс массы тела их детей после рождения и в течение последующих нескольких лет. Об этом пишет журнал [Nature Communications] (https://www.nature.com/articles/s41467-019-14202-1). По итогам выяснилось, что у участниц эксперимента с высоким уровнем бутилпарабена в моче дети к восьми годам страдали от ожирения. И чаще речь шла о девочках. Ученые продолжили эксперимент на беременных мышах. Их подвергали воздействию бутилпарабена. В итоге детеныши этих мышей оказались жирнее, чем те, кого не подвергали воздействию.Напомним, что парабены — это своего рода консерванты, широко использующиеся в косметической промышленности. Об их вреде говорят давно, однако найти косметику без парабенов в составе вам вряд ли удастся (если это не домашний уход или органические дорогие линейки). К тому же все зависит от концентрации в продукте — их дозы минимальны, в противном случае все парабены были бы запрещены.Авторы эксперимента из немецких университетов также говорят о том, что им нужны дополнительные исследования, чтобы изучить механизм корреляций. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!