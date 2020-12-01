Ученые полностью опровергли миф о том, что грызть ногти вредно

Согласно выводам специалистов, эта вредная привычка для здоровья абсолютно не опасна. Они сравнили ее с микровакцинацией, главный принцип которой в том, что при откусывании ногтей зубами в ротовую полость попадают небольшие дозы вирусов и бактерий, с которыми иммунная система без проблем справляется и при этом начинает вырабатывать к ним иммунитет. Однако количества вредных микроорганизмов, которые находятся под ногтями, совершенно недостаточно, чтобы здоровый человек заболел. По мнению экспертов, больше не нужно придумывать разные страшилки или изобретать экстремальные способы типа мазания кончиков пальцев зеленкой, жгучим перцем или горчицей, чтобы отучить ребенка от вредной привычки. Лучше понять психологические проблемы, которые лежат в основе ее появления, чтобы устранить первопричину.

Фото: depositphotos

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