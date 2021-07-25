Ученые подтвердили, что COVID снижает уровень интеллекта: объясняем почему

Врачи по всему миру фиксируют различные опасные последствия после перенесенного коронавируса, многие из которых, еще только предстоит узнать. Но появились официальные данные о том, что COVID-19 может вызвать неврологические осложнения у больных — многие, кто перенес болезнь в сложной форме, в значительной мере страдают от снижения интеллектуальных способностей и имеют проблемы с памятью.

Исследования проводились среди 81 337 человек, из которых 12 689 переболели коронавирусом различной степени тяжести. Оказалось, что большинство из перенесших коронавирус выполняют интеллектуальные задачи гораздо хуже, чем те, кого инфекция не коснулась, пишет The Lancet.

В ходе многочисленных испытаний выяснилось, что сложнее всего переболевшим COVID-19 давались задачи, которые требовали аргументации и планирования. И хуже всех с ними справлялись те, кого подключали к аппарату ИВЛ. У подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) мозговая деятельность снижалась в среднем на семь пунктов IQ. Это больше, чем после инсульта.

По словам исследователей, влияние коронавируса на когнитивные способности не зависят от того, сколько времени прошло с начала заболевания. Таким образом они пришли к выводу, что инфекция вызывает необратимое действие на интеллект человека.