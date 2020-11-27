Ученые определили лучший способ предотвратить болезни сердца

Ученым понравилась стратегия по сокращению потребления соли в Камеруне, которая положительно сказалась на общественном здоровье. Идея о необходимости снижать количество соли транслируется через СМИ, в школьных образовательных программах.

На сегодняшний день каждый третий взрослый камерунец страдает от высокого кровяного давления, основной причиной которого является чрезмерное потребление соли. Сокращение соли в меню может предотвратить от 10 до 80 тысяч смертей от нарушений работы сердца и инсультов.

По мнению ученых, для государств с высоким уровнем дохода, таких как Австралия, стратегия сокращения потребления должна включать модернизацию пищевой промышленности.