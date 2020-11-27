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Ученые определили лучший способ предотвратить болезни сердца

Британские и австралийские ученые назвали сокращение употребления соли самым лучшим способом предотвращения болезней сердца, пишет British Medical Journal Open.

Как объяснили исследователи Университета Гриффита в Австралии и Оксфордского университета в Великобритании, ограничение соли в рационе положительно сказывается на профилактике высокого кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний среди населения развивающихся стран, в том числе африканских.

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Фото: pexels.com

Эксперты напомнили, что страны со средним и низким уровнем доходов населения сегодня несут большие потери от «эпидемического масштаба неинфекционных заболеваний». Специалисты отметили, что наибольшая нагрузка приходится на нарушения работы сердца и сосудов.

Ученым понравилась стратегия по сокращению потребления соли в Камеруне, которая положительно сказалась на общественном здоровье. Идея о необходимости снижать количество соли транслируется через СМИ, в школьных образовательных программах.

На сегодняшний день каждый третий взрослый камерунец страдает от высокого кровяного давления, основной причиной которого является чрезмерное потребление соли. Сокращение соли в меню может предотвратить от 10 до 80 тысяч смертей от нарушений работы сердца и инсультов.

По мнению ученых, для государств с высоким уровнем дохода, таких как Австралия, стратегия сокращения потребления должна включать модернизацию пищевой промышленности.

Фото: pexels.com

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