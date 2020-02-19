Шведские ученые досконально изучили статистику смертности среди младенцев, зачатых с помощью экстракорпорального оплодотворения. Они проанализировали данные 43,5 тысяч младенцев, рожденных с помощью ЭКО за последние годы в Швеции. И пришли к неутешительному выводу.За тридцать лет смертность среди детей до года, зачатых с помощью ЭКО, на 45% превысила количество умерших малышей, появившихся на свет традиционным способом. Такие цифры приводит издание [Medical Xpress] (https://medicalxpress.com/news/2020-02-ivf-conceived-children-higher-mortality-weeks.html). Причиной в большинстве случаев становится недоношенность и врожденные эффекты. По статистике, малыши, рожденные с помощью экстракорпорального оплодотворения, часто рождаются раньше срока, с низкой массой тела. Это существенный риск для их жизни. Кроме того, забеременеть с помощью ЭКО многим женщинам удается со второго-третьего раза. У кого-то этих попыток больше. Плюс нередко случается многоплодная беременность, которая чревата преждевременными родами и рождением опять же недоношенных детей. Специалисты настоятельно рекомендуют женщинам, вынашивающим малышей с помощью ЭКО, следить за своим здоровьем как можно внимательней. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!