Ученые объяснили, почему сплетничать полезно для здоровья

Ученые Эшин Джолли и Люк Чанг заинтересовались, почему люди тратят так много времени на разговоры о себе и других людях. В связи с этим, они создали онлайн-игру, где участники могли следить за поведением нескольких игроков и делиться информацией, за что получали денежное вознаграждение и могли преумножить капитал, но только в паре с другим игроком.

В результате эксперимента Чанг пришел к выводу: "Обмен информацией с другими людьми, то есть сплетни – это способ формирования отношений. Он включает в себя доверие и способствует социальной связи, которая усиливается по мере дальнейшего общения".

"Сплетни могут быть полезны, потому что они помогают людям учиться на опыте других, позволяя им стать ближе друг к другу в процессе", – заключила Джолли.