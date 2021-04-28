Ученые объяснили, почему сплетничать полезно для здоровья
Согласно исследованиям Дартмутской лаборатории, примерно 14% ежедневных разговоров людей – это сплетни, причем преимущественно нейтрального тона. "Сплетни не обязательно распространяют слухи или говорят плохие вещи о других людях, они могут включать в себя небольшой личный или онлайн разговор, например, чат во время встречи в Zoom", – сообщает издание MedicalXpress.
Ученые Эшин Джолли и Люк Чанг заинтересовались, почему люди тратят так много времени на разговоры о себе и других людях. В связи с этим, они создали онлайн-игру, где участники могли следить за поведением нескольких игроков и делиться информацией, за что получали денежное вознаграждение и могли преумножить капитал, но только в паре с другим игроком.
В результате эксперимента Чанг пришел к выводу: "Обмен информацией с другими людьми, то есть сплетни – это способ формирования отношений. Он включает в себя доверие и способствует социальной связи, которая усиливается по мере дальнейшего общения".
"Сплетни могут быть полезны, потому что они помогают людям учиться на опыте других, позволяя им стать ближе друг к другу в процессе", – заключила Джолли.
Фото: freepik.com
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