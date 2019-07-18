Ученые объяснили, почему мы предпочитаем делиться с друзьями плохим настроением, а не хорошим

Отстраненность считается классическим симптомом депрессии, однако новое исследование доказывает, что иногда люди избегают контактов со своими знакомыми по противоположной причине — они слишком счастливы для этого, сообщает британское издание Daily Mail.

Исследователи Гарвардского университета следили за более чем 30 000 человек — в основном из Франции — в течение месяца. С помощью приложения «58 секунд» они проверяли, как люди себя чувствуют, с кем проводят время в данный момент и как это влияет на их настроение.

Ученые обнаружили, что когда люди чувствовали себя подавленными, они, как правило, стремились пообщаться с друзьями и близкими людьми. Качественное время, проведенное с близкими людьми, являлось формой комфорта и социальной поддержки. И после таких взаимодействий люди сообщали о повышении настроения.

Но если у человека изначально хорошее настроение, он не стремится провести время с друзьями и близкими. В такие моменты человек старается направить свой ресурс на, казалось бы, менее приятные социальные контакты, но которые могут обещать долгосрочную отдачу: то есть само общение удовольствия не приносит, но результаты оказываются нужными. Это может быть неприятный разговор с целью решить какую-то проблему, или звонок в техобслуживание или госорганы, на который не хватает «моральных сил», когда вы подавлены, но что вы можете сделать, когда изначально чувствуете счастье.