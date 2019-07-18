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Ученые объяснили, почему мы предпочитаем делиться с друзьями плохим настроением, а не хорошим

Когда человек чувствует себя счастливым, он занят более важными делами.

Отстраненность считается классическим симптомом депрессии, однако новое исследование доказывает, что иногда люди избегают контактов со своими знакомыми по противоположной причине — они слишком счастливы для этого, сообщает британское издание Daily Mail.

Исследователи Гарвардского университета следили за более чем 30 000 человек — в основном из Франции — в течение месяца. С помощью приложения «58 секунд» они проверяли, как люди себя чувствуют, с кем проводят время в данный момент и как это влияет на их настроение.

Ученые обнаружили, что когда люди чувствовали себя подавленными, они, как правило, стремились пообщаться с друзьями и близкими людьми. Качественное время, проведенное с близкими людьми, являлось формой комфорта и социальной поддержки. И после таких взаимодействий люди сообщали о повышении настроения.

Но если у человека изначально хорошее настроение, он не стремится провести время с друзьями и близкими. В такие моменты человек старается направить свой ресурс на, казалось бы, менее приятные социальные контакты, но которые могут обещать долгосрочную отдачу: то есть само общение удовольствия не приносит, но результаты оказываются нужными. Это может быть неприятный разговор с целью решить какую-то проблему, или звонок в техобслуживание или госорганы, на который не хватает «моральных сил», когда вы подавлены, но что вы можете сделать, когда изначально чувствуете счастье.

В результате таких социальных контактов, правда, уровень счастья в текущем моменте не повышается, но человек все равно стремится именно к таким взаимодействиям, поскольку чувствует: сделать это все равно надо, так уж лучше сейчас, когда на это есть силы.

Именно этим объясняется некоторая отстраненность от друзей и близких в «хорошие дни», поскольку на пике ресурса нужно успеть сделать важные дела. Такая модель названа учеными «принципом гедонистической гибкости».

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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