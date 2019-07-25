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Ученые объяснили, почему беременным нельзя пить больше одной чашки кофе в день

Выяснилось, какие именно проблемы со здоровьем могут появиться у ребенка, если мать выпивает две и более чашек кофе в день.

Исследования показывают, что употребление двух или более чашек кофе в день во время беременности может повредить печень ребенка. Это может замедлить развитие органа и повысить риск развития у ребенка жировой болезни печени или диабета в зрелом возрасте, сообщает британское издание Daily Mail.

Исследование на крысах показало, что 120 мг кофеина в день было достаточно для снижения уровня гормона, жизненно важного для роста печени.

Исследователи из Уханьского университета в Китае обнаружили, что у тех крыс, которым они давали кофеин — начиная с дозы 120 мг в день (средняя чашка кофе содержит около 95 мг) — потомство было менее здоровым.

Кофеин вызвал снижение гормона, называемого инсулиноподобным фактором роста (IGF-1), который способствует росту в организме и может снизить уровень сахара в крови. В результате у детенышей обнаружился «компенсаторный» всплеск роста клеток печени сразу после рождения, который может привести к аномалиям в развитии.

Руководство Департамента здравоохранения Великобритании рекомендует беременным женщинам не пить больше 200 мг кофеина в день — это около двух чашек растворимого кофе. В нем говорится, что слишком много кофеина может привести к снижению веса ребенка при рождении, а также может увеличить риск выкидыша у матери.

«Наши результаты показывают, что пренатальный кофеин вызывает избыточную активность гормона стресса у матери», — сказал д-р Иньсянь Вэнь, автор исследования. «Повышенный риск ожирения печени, вызванного внутриутробным воздействием кофеина, скорее всего, является следствием этой усиленной компенсаторной активности IGF-1 в постнатальном периоде».

Это может снизить функцию печени и повысить риск развития диабета 2 типа, высокого кровяного давления и заболеваний почек в зрелом возрасте.

Доктор Вэнь сказал: «Наша работа предполагает, что пренатальный кофеин вреден для детей, и, хотя эти результаты еще нужно подтвердить у людей, я бы рекомендовал женщинам избегать кофеина во время беременности».

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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