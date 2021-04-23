Ученые обнаружили связь между слабыми мышцами и диабетом

Как правило, люди с диабетом 2 типа имеют слабую мышечную функцию. Ученые установили: "ген значительно менее активен в мышечных клетках, чем у других людей, и стволовые клетки с меньшей активностью этого гена не образуют новые мышечные клетки в такой же степени. Данный ген играет важную роль, когда мышечные клетки поглощают сахар из крови и строят новые мышцы", - сообщает издание Мiragenews.com.

При сахарном диабете 2 типа нарушается способность вырабатывать инсулин, и у пациентов повышается уровень сахара в крови. Мышцы хуже усваивают сахар из пищи, а мышечная функция у таких пациентов нарушается.