Ученые обнаружили связь между слабыми мышцами и диабетом
Как правило, люди с диабетом 2 типа имеют слабую мышечную функцию. Ученые установили: "ген значительно менее активен в мышечных клетках, чем у других людей, и стволовые клетки с меньшей активностью этого гена не образуют новые мышечные клетки в такой же степени. Данный ген играет важную роль, когда мышечные клетки поглощают сахар из крови и строят новые мышцы", - сообщает издание Мiragenews.com.
При сахарном диабете 2 типа нарушается способность вырабатывать инсулин, и у пациентов повышается уровень сахара в крови. Мышцы хуже усваивают сахар из пищи, а мышечная функция у таких пациентов нарушается.
Для исследования потребовалось 28 человек: 14 участников с сахарным диабетом 2 типа и 14 здоровых людей. Ученые хотели установить, могут ли определённые эпигенетические изменения мышечных стволовых клеток помочь ответить на вопрос о том, почему у диабетиков возникают нарушения мышечной функции.
"Регулируя белки, стимулируя или увеличивая количество гена VPS39, можно повлиять на способность мышц регенерировать и поглощать сахар”, - заключили ученые.
Фото: freepik.com
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