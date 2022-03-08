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Ученые обнаружили неожиданное свойство яблок, которое особенно полезно в пандемию

Назван самый полезный фрукт, который заменит лекарственные препараты для разжижения крови. Если вы заболели коронавирусной инфекцией, то сто раз подумайте, прежде чем пичкать себя таблетками. Ведь их соизмеримым заменителем может стать доступное и полезное яблоко.
Яблоки

Редакция Пятого канала назвала самый полезный фрукт — яблоко. Это сочное лакомство не только укрепит иммунную систему, но и поможет предупредить образование тромбозов. Такое природное лекарство — самое доступное и самое вкусное из кроверазжижающих. Исследования показали, что растительные волокна и большое количество витаминов улучшают микрофлору. Это важно, поскольку здоровая микрофлора помогает крови оставаться в жидком состоянии, подавляя при этом поглощение лишних жиров и глюкозы из пищи. Также в этих фруктах содержатся антиоксиданты, которые нормализуют уровень холестерина в крови. Врачи для улучшения кровотока назначают медикаментозное лечение специальными препаратами. Позитивное воздействие таких лекарств на организм часто перекрывается негативным. Применение антикоагулянтов на постоянной основе влияет на слизистую кишечника и желудка. Поэтому яблоки — ваш спаситель, который не навредит организму и подарит одни плюсы.

Если же у вас повышен уровень кислотности, то стоит отдавать предпочтение более сладким сортам или альтернативным фруктам. Кровь также хорошо разжижают свежие апельсины и ягоды. Будьте осторожны с употреблением бананов и персиков, потому что они способствуют сгущению плазмы. Хорошим плюсом в копилку яблок будет то, что они содержат мало калорий.

Фото и видео: Freepik.com, Passion.ru

Источник: Пятый канал
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