Ученые обнаружили неожиданное свойство яблок, которое особенно полезно в пандемию

Редакция Пятого канала назвала самый полезный фрукт — яблоко. Это сочное лакомство не только укрепит иммунную систему, но и поможет предупредить образование тромбозов. Такое природное лекарство — самое доступное и самое вкусное из кроверазжижающих. Исследования показали, что растительные волокна и большое количество витаминов улучшают микрофлору. Это важно, поскольку здоровая микрофлора помогает крови оставаться в жидком состоянии, подавляя при этом поглощение лишних жиров и глюкозы из пищи. Также в этих фруктах содержатся антиоксиданты, которые нормализуют уровень холестерина в крови. Врачи для улучшения кровотока назначают медикаментозное лечение специальными препаратами. Позитивное воздействие таких лекарств на организм часто перекрывается негативным. Применение антикоагулянтов на постоянной основе влияет на слизистую кишечника и желудка. Поэтому яблоки — ваш спаситель, который не навредит организму и подарит одни плюсы.