Ученые назвали возраст появления у детей первых признаков депрессии

Для многих людей, страдающих депрессией, первые симптомы этого заболевания - повышенная тревога и утрата ощущения радости, как правило, начинаются не раньше подросткового возраста. Однако, согласно исследованию, первые признаки, по которым можно предсказать будущие эмоциональные проблемы, могут появляться в мозге ребенка уже в возрасте 7 лет. Американские ученые обследовали около 100 семилетних детей, чтобы предсказать, кто из них в возрасте 11 лет начнет проявлять первые признаки депрессии. Для этого они сравнили результаты магнитно-резонансной томографии каждого из детей. На снимках МРТ ученые пытались рассмотреть, как функционируют между собой две части мозга, отвечающие за принятие решений и настроение.

Так интенсивный кровоток между этими областями мозга свидетельствует о том, что их клетки «разговаривают» друг с другом, помогая детям хорошо справляться со своими эмоциями. Тогда как низкий приток крови к этим частям мозга может говорить об обратном.

По результатом исследования, 4 года спустя, в поведенческой оценке детей с низким притоком крови присутствовало больше признаков депрессии, среди которых уход в себя, избегание родителей и друзей и хроническая усталость. Почти у каждого 5 ребенка с первичными признаками депрессии симптомы этого заболевания существенно усугубились по достижении ими 11-летнего возраста.