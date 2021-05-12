Ученые назвали привычки, от которых стоит отказаться, чтобы избежать инсульта

Дефицит калия может спровоцировать развитие инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому стоит придерживаться питания на основе этого микроэлемента, с его помощью снизится кровяное давление. Калий содержится в бананах, фасоли, свекле, картофеле и шпинате, а отказ от данных продуктов грозит нарушением электролитного баланса, что тоже опасно для здоровья.

Полезные свойства рыбы не заменят другие продукты. По данным экспертов, люди, которые едят рыбу несколько раз в месяц, менее склонны к развитию опасного для жизни заболевания.