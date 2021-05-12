Ученые назвали привычки, от которых стоит отказаться, чтобы избежать инсульта
Отказ от курения, употребления алкоголя, правильное питание и активный образ жизни позволят снизить риск возникновения болезни на 80%, об этом сообщает медицинское издание «Медик Форум».
Согласно научным исследованиям, стоит обратить внимание на свой рацион и исключить из него ряд продуктов. Специалисты отмечают, продукты с высоким содержанием натрия пользуются спросом у большого количества людей. А соленая пища увеличивает риск болезни. Это происходит из-за того, что такая еда повышает артериальное давление, а 50% инсультов связанно именно с гипертонией.
Дефицит калия может спровоцировать развитие инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому стоит придерживаться питания на основе этого микроэлемента, с его помощью снизится кровяное давление. Калий содержится в бананах, фасоли, свекле, картофеле и шпинате, а отказ от данных продуктов грозит нарушением электролитного баланса, что тоже опасно для здоровья.
Полезные свойства рыбы не заменят другие продукты. По данным экспертов, люди, которые едят рыбу несколько раз в месяц, менее склонны к развитию опасного для жизни заболевания.
Фото: freepik.com
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