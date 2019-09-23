Что нужно знать о гормоне, вызывающем сексуальную зависимость

Ученые утверждают, что сексуальная зависимость - это не миф, а вполне себе реальное компульсивное расстройство. Так, по статистике, 1 из 10 мужчин и 1 из 12 женщин являются сексоголиками.
В Швеции Каролинский институт провел исследование, в котором принимало участие 60 человек, преимущественно мужчины, которые проходили лечение от секс-зависимости, и 33 человека со здоровым либидо.
По результатам этого исследования, опубликованным в журнале Эпигенетика, ученым удалось выявить различия в микроРНК генетического материала сексоголиков и и здоровых людей.
Основываясь на выводах этого и ранее проводимых исследований, стало ясно, что сексоголизм - это медицинский диагноз, имеющий под собой нейробиологическую причину - чрезмерную выработку у зависимого человека окситоцина, так называемого гормона “обнимашек”.
Считается, что в нормальном количестве этот гормон отвечает у человека за состояние привязанности и стремление к моногамии, а секс делает более фееричным и приносящим максимум удовлетворения.
Сексоголики же, из-за с избыточного уровня окситоцина, не стремятся к эксклюзивным отношениям и могут быть сексуально увлечены большим количеством людей одновременно, что неизбежно приводит к компульсивному поиску секса во что бы то ни стало.
Ученые верят, что корректировать сексуально-зависимое поведение можно с помощью когнитивно-поведенческой терапии, а также надеятся в скором времени изобрести лекарство, которое сможет приструнить “гормон-обнимашку”.
Текст: Елизавета Петрова
Фото: vostock-photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!