Что нужно знать о гормоне, вызывающем сексуальную зависимость

Ученые утверждают, что сексуальная зависимость - это не миф, а вполне себе реальное компульсивное расстройство. Так, по статистике, 1 из 10 мужчин и 1 из 12 женщин являются сексоголиками.

В Швеции Каролинский институт провел исследование, в котором принимало участие 60 человек, преимущественно мужчины, которые проходили лечение от секс-зависимости, и 33 человека со здоровым либидо.

По результатам этого исследования, опубликованным в журнале Эпигенетика, ученым удалось выявить различия в микроРНК генетического материала сексоголиков и и здоровых людей.

Основываясь на выводах этого и ранее проводимых исследований, стало ясно, что сексоголизм - это медицинский диагноз, имеющий под собой нейробиологическую причину - чрезмерную выработку у зависимого человека окситоцина, так называемого гормона “обнимашек”.

Считается, что в нормальном количестве этот гормон отвечает у человека за состояние привязанности и стремление к моногамии, а секс делает более фееричным и приносящим максимум удовлетворения.

Сексоголики же, из-за с избыточного уровня окситоцина, не стремятся к эксклюзивным отношениям и могут быть сексуально увлечены большим количеством людей одновременно, что неизбежно приводит к компульсивному поиску секса во что бы то ни стало.

Ученые верят, что корректировать сексуально-зависимое поведение можно с помощью когнитивно-поведенческой терапии, а также надеятся в скором времени изобрести лекарство, которое сможет приструнить “гормон-обнимашку”.