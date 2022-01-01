Ученые назвали неожиданный и очень приятный способ улучшить работу сердца

Исследователи, как сообщает онлайн-издание Daily Mail, уже рассказывали о своих выводах, что процесс дарения подарков улучшает не только настроение, но и самооценку. В этот раз они пошли дальше и решили разобраться в воздействии на сердце. Для эксперимента были отобраны 90 студентов. В начале каждому испытуемому пришлось пройти через стрессовую ситуацию: им сообщили, что они должны будут прочитать речь перед публикой почти без времени на подготовку.

После этого одной части студентов дали бесплатную подарочную карту, но попросили ее подарить совершенно любому человеку. Важным заданием для этой группы студентов являлось наличие электронного письма, в котором они должны были объяснить, почему выбрали конкретно этого человека. Вторая часть испытуемых оставляла подарок себе.

Ученые измеряли показатели студентов все время, что длился эксперимент. И результаты поражают. Кто бы мог подумать, что именно процесс дарения, а не получения подарков, будет более благоприятно влиять на наш организм. У тех, кто дарил подарки, давление и частота сердцебиения уменьшились гораздо сильнее, чем у тех, кто подарки получал.

Впереди Рождество и Старый Новый год, это значит, что ваше сердце скажет вам спасибо!