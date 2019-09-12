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Утро, день или вечер — в какое время суток сексуальная активность мужчин и женщин совпадает

Американский секс-эксперт Кейт Тэйлор рассказала, в какое время лучше всего заниматься сексом и для чего это нужно.

6:00

Если вы планируете беременность и хотите увеличить шансы на зачатие здорового потомства, заводите будильник на 6 утра. Ученые из университетской клиники Цюриха рассказали, что самая свежая и качественная сперма у мужчин именно утром. Тогда как в течении дня ее качество постепенно снижается. Если вам не импонирует утренний секс, дождитесь 10 вечера. Именно в это время женский гормон эстроген достигает своего пика. Женщина чувствует себя любвеобильной и сексуальной.

07:30

Вы наверняка замечали, как еще не успев толком проснуться и открыть глаза, мужчина уже готов на сексуальные подвиги.

А все потому, что на это время приходится максимальный выброс тестостерона и пик мужской выносливости. Поэтому, если вы хотите разбудить в своем партнере настоящего зверя, делайте это до 8 утра, он не разочарует.

08:30

До полудня любая сексуальная активность имеет свойство стимулировать иммунную систему. Даже мастурбация, будь то с партнером или в полном одиночестве, будет иметь оздоравливающий эффект. Это связано с тем, что регулярный утренний оргазм повышает уровень иммуноглобулина А - антител, которые помогает нашему организму бороться с различными инфекциями.

12:00

Секс в рабочий полдень лучше всего снимает накопившийся стресс. Исследование проведенное Университетом штата Джорджия, показало, что полноценный дневной секс снижает систолическое давление , а также страх и повышенную тревогу перед ответственными рабочими мероприятиями. Люди, которые регулярно выпускают пар в спальне, в том числе и в обеденный перерыв, лучше концентрируются на сложных заданиях и эффективнее решают поставленные перед ними задачи.

15:00

Возможно кто-то скажет, что радость послеобеденного секса - это клише и банальщина. Однако, по мнению ученых, именно в это время секс с партером наиболее гармоничный. А все потому, что мужские и женские гормоны в это время максимально синхронизированы, поэтому у обоих партнеров вырабатывается примерно одинаковое количество посткоитального гормона окситоцина. Высвобождение этого гормона усиливает чувства привязанности и доверия между партнерами.

Фото: vostock-photo

19:00

Именно в это время, по мнению экспертов, можно испытать самый качественней оргазм, особенно, если перед этим вы побывали в спортзале. А все потому, что уже после 20-ти минутной тренировки циркуляция крови в женских половых органах увеличивается почти на 200% , благодаря этому , женщина легче возбуждается и испытывает более интенсивный оргазм.

22:00

Вечерний секс способствует полноценному отдыху и здоровому сну. Оргазм повышает уровень гормонов пролактина и мелатонина, которые стимулируют чувства сонливости и спокойствия. Кроме того, эти гормоны помогают высвобождению эндорфинов, которые, в свою очередь дарят ощущения радости и помогают забыть о проблемах рабочего дня.

Однако все эти гормональные бонусы можно получить только в том случае, если вы испытываете настоящий оргазм. Неудовлетворенность же, напротив, увеличивает количество кортизола и адреналина в организме, что препятствует нормальному засыпанию и усиливает раздражительность.

Текст: Елизавета Петрова

Фото: vostock-photo

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