Ученые нашли в голове человека неизвестный науке орган

Радиолог-онколог Ваутер Вогель из Нидерландского института рака подчеркнул, что ранее ученые считали: слюнные железы в носоглотке микроскопически малы. В этой части тела их около тысячи, и они распределены по слизистой оболочке.

«Представьте себе наше удивление, когда мы обнаружили это!», — подчеркнул специалист. Неизвестные ранее органы нашли у всех обследованных пациентов. Кроме того, исследователи провели вскрытие двух тел, мужского и женского, которое подтвердило открытие.