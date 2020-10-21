Ученые нашли в голове человека неизвестный науке орган
Доктора обнаружили его случайно, когда обследовали пациентов с раком простаты при помощи сканера. Оборудование должно находить в теле человека опухоли при контрастной томографии с введением в кровь радиоактивной глюкозы, но в результате диагностики исследователи нашли на снимке два неизвестных органа. Хирург полости рта Маттейс Вальстар из Амстердамского университета объяснил, что на первый взгляд они выглядели как слюнные железы. Ученые назвали органы «трубчатые железы», так как они расположены над трубчатым валиком — возвышением в носовой части глотки.
Радиолог-онколог Ваутер Вогель из Нидерландского института рака подчеркнул, что ранее ученые считали: слюнные железы в носоглотке микроскопически малы. В этой части тела их около тысячи, и они распределены по слизистой оболочке.
«Представьте себе наше удивление, когда мы обнаружили это!», — подчеркнул специалист. Неизвестные ранее органы нашли у всех обследованных пациентов. Кроме того, исследователи провели вскрытие двух тел, мужского и женского, которое подтвердило открытие.
Фото: pixabay.com
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