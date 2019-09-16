Ученые нашли способ сохранить волосы онкобольным, проходящих сеансы химиотерапии

Не каждая химиотерапия чревата облысением. Как правило, полная или частичная потеря волос является побочным эффектом применения противоопухолевых препаратов, таксанов, широко используемых в лечении рака груди и легких.

Ученые из Манчестера, смогли разобраться, каким образом действие таксанов может быть нейтрализовано.

Как рассказал доктор Талвин Перба, ведущий автор проекта, основной задачей исследования было определить, как волосяные фолликулы реагируют на химиотерапию противоопухолевыми препаратами, в частности таксанами. Оказалось, что таксаны убивают необходимые для роста волос стволовые клетки, деление которых происходит у основания волосяных фолликулов.

Лабораторные исследования показали, что нейтрализовать негативное воздействие таксанов на клетки, отвечающие за рост волос, поможет местная обработка фолликул противораковым препаратом другого класса, в состав которого входят ингибиторы белкового комплекса CDK4/6.

Благодаря своему активному компоненту, ингибиторы CDK4/6 на время приостанавливают деление клеток у основания фолликул, тем самым делая их менее восприимчивыми к действию таксанов, и как следствие, препятствуя выпадению волос.

Ученые надеятся, что результаты их исследования приведут к созданию средств местного применения, которые замедлят или остановят потерю волос у онкобольных.