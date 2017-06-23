Не чай с лимоном, не мед и даже не ударные дозы -ферронов финские ученые назвали самым действенным лекарством от простуды, - сообщает Медицинская информационная сеть.

Специалисты из университета Хельсинки выяснили, что прием цинка в течение суток после переохлаждения или при появлении первых симптомов простуды помогает сократить длительность болезни. Это очень важная информация нынешним летом. Цинк способен остановить размножение и распространение риновируса в организме человека.

Для того, чтобы предотвратить заболевание, ученые советуют принять 80 мг цинка, если вы промокли и замерзли. Хотя в нынешних погодных условиях не повредят и ежедневные 40 г. Этот микроэлемент содержится в шпинате, фасоли, семенах льна и тыквы. Но съесть их придется достаточно много, чтобы получить эквивалент обозначенной дозы.

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