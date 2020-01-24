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Ученые нашли потенциальное «лекарство» от седины

Исследователи доказали, что основной причиной изменения цвета волос является сильный стресс, а не только гены и процесс старения.

Исследователи из Гарварда и Сан-Паулу провели эксперименты на мышах и доказали, что за выработку вещества, окрашивающего наши волосы, отвечают определенные стволовые клетки. Последние разрушаются под воздействием эмоционального потрясения. Так, участвовавшие в эксперименте мыши из-за сильного стресса и боли буквально побелели.

Таким образом негативные эмоции вызывают выброс адреналина и кортизола. Как результат: гибнут меланоциты, содержащиеся в волосяных луковицах, пишет BBC.com И после того, как клетки отмирают, восстановить их уже невозможно. Тем, кто поседел, поможет только косметическая индустрия.

Дальнейшие работы привели к другому выводу: действие меланоцитов блокируют некоторые препараты, используемые для снижения давления.

Ученые предупреждают: они только в начале пути по созданию лекарства от седины, процесс не быстрый. Но если препарат будет синтезирован, людям, возможно, не придется красить волосы.

В большинстве своем седина появляется после 30 лет. Ранняя седина зачастую передается по наследству или становится реакцией организма на стрессовые ситуации.

Фото и видео: _vostock-photo

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