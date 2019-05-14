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Ученые нашли молекулу в мозге, блокирование которой возвращает память

Это дает надежду на лечение возрастных когнитивных изменений в будущем, в том числе болезни Альцгеймера. Пока же испытания были проведены только на мышах, поскольку их зона мозга, отвечающая за память, сходна с человеческой.

Испытания на мышах, проведенные в Медицинской школе Стэнфордского университета, доказали, что блокирование определенных молекул в кровеносных сосудах мозга, обращает потерю памяти вспять.

Полученные данные говорят в пользу теории, что именно состав крови отвечает за снижение когнитивных функций, а значит, есть надежда найти способ остановить этот процесс, отмечает издание Dailymail.co.uk.

Новое исследование не установило, какие конкретно показатели крови пожилых мышей негативно влияют на их когнитивные функции. Однако блокирование одной молекулы позволило им контролировать трафик крови, проходящей через сосуды, и его влияние на мозг. В результате пожилые мыши показывали результаты аналогичные тем, которых добивались особи вдвое моложе их.

Исследователи сосредоточились на гиппокампе мышей, хорошо изученной структуре мозга, которая отвечает за память и обучение. Строение и функции этой зоны сходны у мышей и людей. Это в свою очередь позволяет надеяться, что данные исследований можно будет впоследствии применить для терапии возрастных нарушений когнитивных функций у людей, в том числе болезни Альцгеймера, отметил ведущий автор этого исследования Тони Висс-Корай, доктор философских наук, профессор неврологии и неврологических наук, директор Стэнфордского центра исследования болезней Альцгеймера.

Текст: Зинаида Костюкович

Фото: Vostock Photo

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