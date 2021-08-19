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Ученые наконец определились, поможет ли маска защититься от COVID-19

Для дополнительной защиты от заражения коронавирусом используют маски, но бытует мнение, что они бесполезны. Так ли это? На вопрос ответил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике Уральского федерального округа (УрФО) и доктор медицинских наук Сергей Токарев. Как известно, COVID-19 чаще всего распространяется при чихании, кашле и разговоре, тогда как маска, по словам специалиста, снижает вероятность заражения.
Ученые наконец определились, поможет ли маска защититься от COVID-19

Дело в том, что маска способна уберечь от инфицирования, поскольку частицы слюны намного больше структуры лицевого защитного средства, отметил врач. «Вирус сам по себе не летает на крыльях, а передается преимущественно аэрозольным средством через капли, которые значительно крупнее, чем поры в маске, поэтому эффективность средств индивидуальной защиты не вызывает никаких сомнений, но при условии правильного использования. В большей степени маски и респираторы защищают от зараженного коронавирусом пациента, механически замедляя распространение аэрозоля при кашле, чихании и разговоре», — рассказал URA.ru Сергей Токарев.

В свою очередь, вирусолог и бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев сообщил, что средства индивидуальной защиты уберегут человека и от ряда других инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. «Маска может защитить не только от коронавируса, но и от других респираторных инфекций. Причем эффект будет, если средства защиты носят обе стороны, так как одни не выделяют вирус, другие не заражаются», — отметил вирусолог.

Кроме того, по данным ученых, на примере «дельта» варианта коронавируса индивидуальные средства защиты могут уменьшить распространение инфекции до 78%.

Фото: freepik.com

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