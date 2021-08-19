Ученые наконец определились, поможет ли маска защититься от COVID-19

Дело в том, что маска способна уберечь от инфицирования, поскольку частицы слюны намного больше структуры лицевого защитного средства, отметил врач. «Вирус сам по себе не летает на крыльях, а передается преимущественно аэрозольным средством через капли, которые значительно крупнее, чем поры в маске, поэтому эффективность средств индивидуальной защиты не вызывает никаких сомнений, но при условии правильного использования. В большей степени маски и респираторы защищают от зараженного коронавирусом пациента, механически замедляя распространение аэрозоля при кашле, чихании и разговоре», — рассказал URA.ru Сергей Токарев.

В свою очередь, вирусолог и бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев сообщил, что средства индивидуальной защиты уберегут человека и от ряда других инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. «Маска может защитить не только от коронавируса, но и от других респираторных инфекций. Причем эффект будет, если средства защиты носят обе стороны, так как одни не выделяют вирус, другие не заражаются», — отметил вирусолог.

Кроме того, по данным ученых, на примере «дельта» варианта коронавируса индивидуальные средства защиты могут уменьшить распространение инфекции до 78%.